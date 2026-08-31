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        Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmadan çıkaracakları dersler olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmadan çıkaracakları dersler olduğunu söyledi.

        Çapa, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya şanssız başladıklarını belirtti.

        Maçın üçüncü dakikasında gol yediklerini ve ardından Fatih'in sakatlanarak oyundan çıktığını aktaran Çapa, Yalçın'a yapılan müdahalenin VAR tarafından hakeme izletilmemesinin de karşılaşmanın kırılma anlarından biri olduğunu savundu.

        Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen Fenerbahçe'nin daha doğru oynadığını ifade eden Çapa, "Özellikle kazandıkları toplardan sonraki çıkışları bizi zaman zaman zor durumda bıraktı. Değerlendirebileceğimiz birkaç pozisyon oldu. Bu tür karşılaşmalarda çok fazla pozisyon bulma şansınız olmuyor. Bulduğumuz bir iki pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

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        Sakat oyuncuların da takıma dönmeye başladığını belirten Çapa, "Önümüzdeki haftadan itibaren mutlaka birkaç oyuncumuz daha fazla süre alacaktır. Uzun süre sakatlık yaşayan bazı arkadaşlarımız bugün süre aldı. Diğerleri ise bir sonraki karşılaşmayı bekleyecek." diye konuştu.

        Fenerbahçe'yi tebrik eden Çapa, mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarmaları gerektiğini belirterek, "Bugün evet kaybettik ama çıkaracağımız çok ders var. Bugün öğrendiğimiz çok şey var. Bu hataları gelecek haftalarda ne kadar azaltırsak bizim adımıza o kadar umut verici olacak. Genç oyuncuların gelişimini de sezon boyunca hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        - Marius'un durumu

        Sakatlığı bulunan Marius'un durumunu gün gün takip ettiklerini belirten Çapa, oyuncunun gelecek haftadan itibaren takım antrenmanlarına katılmasını ve Kocaeli maçında süre almasını umut ettiklerini kaydetti.

        Çapa, uzun süreli sakatlıklardan dönen futbolcuların bir iki takım antrenmanının ardından hemen maç temposuna ulaşmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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