Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1 saat 20 dakika çalıştı.

        Antrenmana aktivasyon ve koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, pas organizasyonları, topa sahip olma oyunları, rondo ve dar alanda çift kale maç yaptı.

        İdman, soğuma koşusu ve esneme hareketleriyle sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı takım, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın: 15 Temmuz'da devlet-millet bütünleşmesi esaret...
        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın: 15 Temmuz'da devlet-millet bütünleşmesi esaret...
        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir...
        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir...
        Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı
        Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı
        Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi
        Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi
        Havza Kaymakamı Serin esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Havza Kaymakamı Serin esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Havza Kaymakamı Serin'den gazi ve şehit ailelerine ziyaret
        Havza Kaymakamı Serin'den gazi ve şehit ailelerine ziyaret