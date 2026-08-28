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        Samsun'un Bafra ilçesinde kıyı güvenliğini artıracak projede çalışmalar başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Koşuköyü Mendirek, Kuşaklama Kanalı ve Sahil Tahkimatı Projesi'nde yapım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Samsun'un Bafra ilçesinde kıyı güvenliğini artıracak projede çalışmalar başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Koşuköyü Mendirek, Kuşaklama Kanalı ve Sahil Tahkimatı Projesi'nde yapım çalışmaları başladı.

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve AK Parti İl Başkan Vekili Haluk Bülbül, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sahada yaptığı açıklamada, projenin sahil hattının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

        Proje kapsamında 90 metre uzunluğunda, 16 açık deniz dalgakıranı ile geçici bağlantı ve servis yollarının yapımına başlandığını belirten Kılıç, "Yatırımla sahil hattımızın erozyona karşı korunması, kıyı güvenliğinin artırılması ve bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin uygun altyapıya kavuşturulması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

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        Kılıç, projenin ilçeye kazandırılmasına verdikleri desteklerinden dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'ya teşekkür etti.

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