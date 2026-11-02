Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesinde 1.600 ton silajlık mısır paketlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde 1.600 ton silajlık mısır paketlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan silaj ve küspe paketleme tesisinde bu yıl 1.600 ton silajlık mısır paketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Samsun'un Havza ilçesinde 1.600 ton silajlık mısır paketlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan silaj ve küspe paketleme tesisinde bu yıl 1.600 ton silajlık mısır paketlendi.

        Havza Ziraat Odası tarafından 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle Ilıca Mahallesi'nde kurulan tesiste, silajlık mısır hasadının ardından paketleme çalışmaları tamamlandı.

        Tesiste bu yıl 1.600 ton silajlık mısır, 400 kilogramlık 4 bin paket halinde hazırlandı.

        Tesiste incelemelerde bulunan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, silajlık mısır ekiminin yoğun olduğu bölgede çiftçilere hizmet verdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Genç, "Silajlık mısır sezonunun ardından tesisimizde 500 kilogramlık küspe paketleme faaliyeti yürütülecek. Hedefimiz 2 bin paket küspe hazırlamak." dedi.

        Tesisin kâr amacı gütmeden faaliyet gösterdiğini vurgulayan Genç, amaçlarının bölgede yem bitkisi ekim alanlarını artırmak ve üretilen yemin kalitesini korumak olduğunu ifade etti.

        Silajın hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Genç, "Silaj, biçimden hemen sonra havasız şartlarda saklanmazsa bozulup çürümekte ve besleyici özelliğini kaybetmektedir. Paketlenmiş silaj ise hem besin değerini hem de ekonomik değerini korumaktadır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Samsun'da polis, yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti
        Samsun'da polis, yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti
        Samsun'da uyuşturucudan aranan 61 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucudan aranan 61 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 38 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 38 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Nadir kuşların peşinde bir savcı Adaletin savcısı, yaban hayatının fotoğraf...
        Nadir kuşların peşinde bir savcı Adaletin savcısı, yaban hayatının fotoğraf...
        Türkiye'nin en büyük hareketli GES panellerinin altında aromatik bitkiler y...
        Türkiye'nin en büyük hareketli GES panellerinin altında aromatik bitkiler y...
        Hüsn-i hat sanatıyla hayata tutundu
        Hüsn-i hat sanatıyla hayata tutundu