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        Samsun'un raylı sistem filosuna katılacak ikinci tramvay teslim edildi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hafif raylı sistem filosunun güçlendirilmesi amacıyla temin edilen 12 yeni tramvaydan ikincisi kente ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Samsun'un raylı sistem filosuna katılacak ikinci tramvay teslim edildi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hafif raylı sistem filosunun güçlendirilmesi amacıyla temin edilen 12 yeni tramvaydan ikincisi kente ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle Samsun'a kazandırılan yeni tramvaylardan ilki 12 Mayıs'ta kente getirilmişti. İlk aracın test süreci devam ederken ikinci tramvay da Samsun'a ulaştırıldı.

        Kara yoluyla iki parça halinde getirilen 7 modüllü tramvay, Tekkeköy ilçesinde Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (SAMULAŞ) ait depo sahasına teslim edildi.

        Burada yapılacak montaj çalışmalarının ardından tramvayın test sürecine başlanacak.

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        Kalan 10 tramvayın da imalatlarının tamamlanmasının ardından belirli aralıklarla Samsun'a getirilmesi planlanıyor.

        Yeni tramvayların her biri 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı. Yüzde 74 yerlilik oranına sahip araçlar, Samsunspor'un renkleri olan kırmızı ve beyaz renklerde üretildi.

        12 tramvayın tamamının filoya katılmasıyla hafif raylı sistem hattında hizmet veren tramvay sayısının 29'dan 41'e çıkarılması hedefleniyor.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, raylı sistem filosuna 12 yeni tramvay dahil ederek ulaşım kapasitesini artırdıklarını belirtti.

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        İlk tramvayın testlerinde sona yaklaşıldığını kaydeden Doğan, "İkinci tramvay da bugün şehrimize geldi. Şehrimize gelen iki tramvayımız da kısa sürede raylara inecek ve yolcu taşımaya başlayacak. Yeni araçlarımızla hemşehrilerimizin daha rahat, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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