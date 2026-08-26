Terme'de hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı projesinde çalışmalar hızlandı

Terme Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, tedavisi ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Akbucak Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşık 150 dönümlük arazi içinde 15 dönümlük alanda kurulacak tesisin bina, saha içi ulaşım ve yol düzenleme çalışmalarına iş makinelerinin desteğiyle başlandı.

Yaklaşık 1000 hayvan kapasitesine sahip olması planlanan tesiste tam donanımlı ameliyathane, tedavi üniteleri ve hayvanların doğal ortamlarında yaşayabileceği alanlar oluşturulacak.

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Çalışmaların yaklaşık iki ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Kul, projenin insan, hayvan ve doğayı bir arada gözeten bütüncül bir anlayışla hazırlandığını söyledi.

Kul, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu dünya sadece bize ait değil, dünyayı hayvanlarımızla ortak kullanıyoruz. Onların bize, bizim de onların sevgisine ve duygusuna ihtiyacımız var." dedi.

Tesis kapsamında hayvanseverler ve çocuklara yönelik özel alanların da oluşturulacağını aktaran Kul, çocukların doğayla ve hayvanlarla iç içe vakit geçirmesini, hayvanseverlerin ise sokak hayvanlarına daha kolay ulaşabilmesini amaçladıklarını kaydetti.

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Kul, projenin tamamlanmasıyla sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebileceğini belirtti.