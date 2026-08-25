Vezirköprü'de orman köylülerine 7 milyon liralık ORKÖY desteği yapıldı

Program kapsamında orman köylülerinin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla çeşitli projeler de hayata geçirildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 2026 yılı ORKÖY sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında orman köylülerine 7 milyon lira destek sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.