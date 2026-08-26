Havza'da Açık Hava Sinema Geceleri etkinliği yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından geleneksel hale getirilen Açık Hava Sinema Geceleri programı kapsamında Havza’da dev ekran kuruldu.

SBB tarafından düzenlenen ve yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden olan Açık Hava Sinema Geceleri etkinlikleri kapsamında Havza'da kurulan dev ekran ile Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Mucize" filmi Havzalılarla buluşturuldu.

Kültürel etkinlikleri kentin geneline yaymayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmetçik Meydanı'nda kurulan dev ekran ile vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı.

Meydanı dolduran vatandaşlara film gösterimi eşliğinde patlamış mısır, dondurma ve nostaljik gazoz ikram edildi.

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Film gösterimi öncesinde gün boyu akşam oynatılacak filmin adı, başrol oyuncuları ve seans saati araçtan yapılan anons ile duyurularak Havzalılar etkinliğe davet edildi.