Toprak kayması nedeniyle boşaltılan apartmanda gözler inceleme raporunda

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, binanın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı yapılacak teknik incelemelerin ardından belli olacak. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, binanın temelinde oluşan boşluğun giderilmesine yönelik teknik çözüm seçeneklerinin değerlendirileceğini söyledi.

Olay, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 daireli Alan Apartmanı'nın bitişiğindeki inşaat alanında meydana geldi. Yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümünde çökmeler ve yarıklar oluştu. Binanın bazı bölümlerinde de çatlaklar meydana gelmesi üzerine apartman tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

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Binanın geleceği teknik incelemeyle belirlenecek

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, binanın yanında bulunan istinat duvarının yıkılmasıyla temel altında boşluk oluştuğunu belirterek, "Binanın yanındaki istinat duvarı yıkılınca binanın temelinin altında bir boşluk oluştu. Ancak belediyemizin yaptığı incelemelerde binanın içerisindeki kirişlerde ve kolonlarda herhangi bir çatlak görmedik. Buna rağmen insan sağlığı açısından önemli olan can güvenliğidir. Pazar günü öğle saatlerinde vatandaşlarımızı binadan tahliye ettik" dedi.

Binada yeniden oturumun mümkün olup olmadığının yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşeceğini ifade eden Yıldız, "Bugün Yapı Kontrol Müdürlüğümüz, İl Çevre ve AFAD ekipleriyle birlikte bir değerlendirme yapacak. Binada oturumun mümkün olup olmadığına ilişkin karar verilecek. Binada çatlak olmasa bile temeldeki ağırlık ve oluşan boşluk nedeniyle risk bulunabilir. Bu boşluğun nasıl giderileceği, enjeksiyon yapılıp yapılamayacağı gibi konular teknik değerlendirme gerektiriyor" diye konuştu.

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Aileler geçici olarak otele yerleştirildi

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini kaydeden Yıldız, "Kendi imkanları olanlar yakınlarının yanına gitti. Gidecek yeri olmayan iki üç aileyi önce kültür merkezimizde ağırladık. Çay ve yemek ikramımızın ardından akşam bir otele yerleştirdik. Biz dün akşam bu riski göze almadık ve binayı boşalttık. Çünkü can her şeyin önünde" ifadelerini kullandı.

"Önceden yaptığımız başvurular dikkate alınmadı"

Bina sakini Zeynep Güngör ise inşaat alanındaki kazının "usulsüz" olduğunu öne sürerek daha önce ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Yaşananların önceden yaptıkları uyarılara rağmen engellenemediğini savunan Güngör, "İnşaatın kazısının usulsüz olduğuyla ilgili yaptığımız bildirimlerin hiçbirisi dikkate alınmadı. Göz göre göre gelen bir felaketti. Son yağmurda daha önce oluşan küçük çatlakların büyümesiyle heyelan meydana gelmesi an meselesiydi. AFAD ve belediye ekipleri maalesef son anda devreye girdiler. Biz bilgi verdik ancak önlem alınamadan heyelan oluştu ve toprak kaydı. Büyük bir maddi zarar var" şeklinde konuştu.

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Apartmanın mühürlü olduğunu ve bina sakinlerinin yakınlarının yanında kaldığını belirten Güngör, "Bütün şikayetlerimiz, videolarımız ve kayıtlarımız ellerinde olmasına rağmen herhangi bir aksiyon alınmadı. Keşke zamanında başvurularımız dikkate alınsaydı da bunları yaşamasaydık. Şimdi binanın güvenliği için yapılacak çalışmaları ve raporları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.