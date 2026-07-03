Türkiye Belediyeler Birliğince Havza'ya hibe edilen yol süpürme aracı hizmete girdi

Havza Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen yol süpürme aracı hizmete alındı.



Havza Belediyesine hibe edilen 4,5 metreküp kapasiteli yol süpürme aracı, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başladı.



Belediye Başkanı Murat İkiz, Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ederek, "Çevremizin korunmasına her zaman önem verdik. Önceliğimiz temiz bir Havza. Merkez dahil 98 mahallemizde rutin olarak temizlik ekiplerimiz çalışmakta. Araç filomuza katılan yeni yol süpürme aracımız bize çalışmalarımızda güç katacak. Aracın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.









