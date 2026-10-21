Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışma sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.U.'yu (30) Yenimahalle Mahallesi'nde yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.