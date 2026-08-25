Vezirköprü'de Mevlid Kandili programı düzenlendi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda ilahiler de seslendirildi.

Kadıköy Selami Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bilal Arpaguş, Süleymaniye Camii Müezzin Kayyımı ve Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Kurra Hafız Davut Avcı, Fenerbahçe Camii Müezzin Kayyımı ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Kurra Hafız Numan Akbaş, Kadıköy Osman Ağa Camii Müezzin Kayyımı Kurra Hafız Veysel Aydın ile Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Müezzin Kayyımı Kurra Hafız İbrahim Çoban programda yer aldı.

Programda İstanbul'daki camilerde görev yapan hafız ve din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

Vezirköprü Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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