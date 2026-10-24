Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de odun yüklü kamyonda yangın çıktı

        Vezirköprü'de odun yüklü kamyonda yangın çıktı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormandan odun taşıyan kamyonun ön tekerleklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz duruma geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Vezirköprü'de odun yüklü kamyonda yangın çıktı

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ormandan odun taşıyan kamyonun ön tekerleklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz duruma geldi.

        Yangın, Vezirköprü ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 19 AGM 556 plakalı, odun yüklü kamyonun ön tekerleklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, kamyonun ön bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken alevlerin kamyonun odun yüklü kasasına ulaşması engellendi.

        REKLAM

        Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hâle geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        OMÜ'de hayvanların anatomik yapıları üç boyutlu yazıcıyla üretiliyor, eğiti...
        OMÜ'de hayvanların anatomik yapıları üç boyutlu yazıcıyla üretiliyor, eğiti...
        Yeşilay'dan Alaçam'da bağımlılıkla mücadele ve meme kanseri farkındalığı eğ...
        Yeşilay'dan Alaçam'da bağımlılıkla mücadele ve meme kanseri farkındalığı eğ...
        Samsun'da yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi
        Türkiye'nin verimli ovasında acı değişim: Sebze tarlalarının yerini kavak v...
        Türkiye'nin verimli ovasında acı değişim: Sebze tarlalarının yerini kavak v...
        Samsun'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
        Samsun'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
        Başkan Yılmaz'ın gündeminde Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katk...
        Başkan Yılmaz'ın gündeminde Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katk...