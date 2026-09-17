Vezirköprü'de sokak iyileştirme çalışmaları devam ediyor
Vezirköprü Belediyesi tarafından Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 107. Sokak'ta hayata geçirilen Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Vezirköprü Belediyesi tarafından Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 107. Sokak'ta hayata geçirilen Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.
Çalışmalarla 107. Sokak'ın daha estetik, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğine işaret eden Gül, ilçenin çehresini güzelleştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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