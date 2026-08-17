Yakakent'te Zafer Bayramı "Büyük Zafer Yürüyüşü" ile kutlanacak

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Doğafest Yakakent Uzunkız Yayla Şenliği" düzenlenecek.

Yakakent Belediyesi koordinesinde 30 Ağustos Pazar günü Uzunkız Yaylası'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında "30 Ağustos Büyük Zafer Yürüyüşü" yapılacak.

Şenlikte ayrıca uçurtma etkinliği, kemençe ve tulum dinletileri, Yakakent Ritim Grubu gösterisi, yöresel oyunlar, çocuk halk oyunları ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Doğaseverler için çadır kamp alanlarının da oluşturulacağı etkinlikte katılımcılara semaverde çay ve keşkek ikram edilecek.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini Uzunkız Yaylası'nın doğal güzellikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

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Aydoğdu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın gururunu ve coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Büyük Zafer Yürüyüşü ile bu anlamlı günü birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız. Doğafest ile ilçemizin doğal güzelliklerini, kültürünü ve yöresel değerlerini de ön plana çıkaracağız. Tüm hemşehrilerimizi ve doğaseverleri 30 Ağustos'ta Uzunkız Yaylası'na bekliyoruz."