Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan öldü.


        A.I. yönetimindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Olayda 11 küçükbaş hayvan da can verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
        Boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da boş arazide erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da boş arazide erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu