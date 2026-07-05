Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Abdalağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağına mermi isabet eden Y.D. (20), yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.