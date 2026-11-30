Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği belirtilen şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.