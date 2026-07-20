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        Sivasspor kamp çalışmalarını Kayseri'de sürdürecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Sivasspor kamp çalışmalarını Kayseri'de sürdürecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de devam edecek.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın sabah yapacakları antrenmanın ardından Kayseri'ye hareket edeceklerini ve çalışmalara orada devam edeceklerini söyledi.

        Takımın performansını daha yukarılara taşımak istediklerini belirten Taşdemir, "Geldiğimizden beri yaptığımız testlerin sonuçları henüz tam istediğimiz seviyede değil. Bu değerleri yukarı çekmek için kampta daha fazla çalışma imkanımız olacak." dedi.




        - "Genç oyuncularımızı aramıza katacağız"

        Kampta Pendikspor ve Kayserispor ile hazırlık maçı yapmayı planladıklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Hem yoğun çalışıp hem de maçlarımızı oynayarak lige olabildiğince en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Takımımızın şu anki durumuna çok iyi diyemem ama kötü de değil. Sezon başı normlarının bir tık gerisindeyiz ve bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden izinleri asgari düzeye indirdik. 4 Temmuz’dan beri yoğun şekilde çalışan takıma sadece bir gün izin verdik. İznin ardından kendimize ait çalışma metodumuzu ve prensiplerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Bu planın bir kısmını gerçekleştirdik, kalanını da kampta tamamlayacağız. Lige kadar tam olarak hedeflediğimiz seviyeye ulaşamasak da buna çok yakın bir duruma geleceğiz. Oyuncularımızın çalışma gayreti son derece memnun edici. Gençlerimizin istek ve arzusu üst seviyede, bu zaten olması gereken bir durum. İçlerinden bu yıl faydalanabileceğimiz bir iki oyuncu çıkarsa çok mutlu oluruz. Çünkü halihazırda kapalı olan transfer tahtamız nedeniyle, genç oyuncularımızı aramıza katarak yolumuza devam etmek zorundayız. İnşallah onlardan gerekli verimi alırız."

        Taşdemir, geçen sezona göre yoğun bir taktik antrenman dönemi geçirdiklerini ifade etti.

        Yeni sezona göre oyunlarında bazı değişiklikler yapacaklarını ve belli bir standarta bağlı kalmayacaklarını aktaran Taşdemir, "Ancak bunun ne kadarını sahaya yansıtabileceğimizi zaman gösterecek. Özellikle oyun kurulumlarında çok daha net değişiklikler göreceksiniz." diye konuştu.

        Bu sezon rakiplerinin çok daha güçlü olduğunu söyleyen Taşdemir, dar bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak bu durumun kendilerini zorlayacağını sözlerine ekledi.




        - Antrenman

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve geçiş oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.



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