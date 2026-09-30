Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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