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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        B.A. (76) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kayapınar köyü kavşağında, K.İ'nin (34) kullandığı 24 AU 581 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.A. (75), Y.A. (48), G.A. (50), A.U.İ. (4), İ.İ. (29), R.İ. (30) ve M.İ. (64) yaralandı.

        Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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