Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



B.A. (76) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kayapınar köyü kavşağında, K.İ'nin (34) kullandığı 24 AU 581 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.A. (75), Y.A. (48), G.A. (50), A.U.İ. (4), İ.İ. (29), R.İ. (30) ve M.İ. (64) yaralandı.



Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.













