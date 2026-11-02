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        Sivas'ta kamyonun çarptığı işçi öldü

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Sivas'ta kamyonun çarptığı işçi öldü

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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