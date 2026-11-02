Sivas'ta kamyonun çarptığı işçi öldü
Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
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