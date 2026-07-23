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        Sivas'ta yuvasından düşen kerkenez yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Sivas'ta yuvasından düşen iki kerkenez yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Sivas'ta yuvasından düşen kerkenez yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Sivas'ta yuvasından düşen iki kerkenez yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yuvadan düşmeleri sonucu vatandaşlar tarafından bulunarak ekiplere teslim edilen yavru kerkenezlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

        Sağlıklarına kavuşan yavru kerkenezler, doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldı.

        Açıklamada, "Yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm canlıların yaşam hakkını birlikte korumaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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