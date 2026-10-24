STSO Başkan Adayı Eken: "Bu Mustafa Eken'in değil, Sivas'ın davası"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, elektronik ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle bir araya gelerek üniversitesanayi iş birliği, sektörel sorunlar ve yeni dönem projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent başta olmak üzere kentte elektronik ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri ele alınırken, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görev yaptığı dönemde Teknokent toplantılarına düzenli olarak katıldığını belirten Eken, üniversite ile iş dünyasının birlikte hareket etmesinin Sivas’ın gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

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"Bu Mustafa Eken’in davası değil, Sivas’ın davası"

Eken, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak Teknokent’in gelişmesi, üyelerimizin projelerinin bize aktarılması ve üniversiteyle iş birliği yapılması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söylemiştik. Gerekirse ortaklıklar kurmak konusunda da her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmiştik" dedi.

Üniversitenin bilimsel birikimi ile sanayicinin üretim gücünün bir araya getirilmesi gerektiğini belirten Eken, "Bu Mustafa Eken’in davası değil, Sivas’ın davası. Sivas’ın gelişmesi, ilerlemesi, üniversiteyle Ticaret Odamızın üyelerinin iş birliği yapması ve birlikte iş üretmesi gerekiyor. Üniversitemizin bilimsel birikimiyle sanayicimizin üretim gücünü bir araya getirebilirsek şehrimiz için önemli işler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

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"Amaç üniversiteyle sanayinin iş birliğiydi"

Başkanlığı döneminde üniversite ve farklı kurumların ortaklığıyla kurulan solucan gübresi fabrikasına da değinen Eken, tesisin dört yıl boyunca faaliyet gösterdiğini ve Irak’a ihracat yaptığını söyledi. Eken, "2020 yılında üniversitemizle birlikte bir solucan gübresi fabrikası kurduk. Dönemin rektörünün önerisi üzerine yine dönemin valisi ve belediye başkanı ile görüştük, dört ortaklı bir şirket oluşturduk. Şirketimiz dört yıl boyunca çok güzel işler yaptı. Irak’a ihracat gerçekleştirdi, her ay tır gönderiyordu. Buradaki amacımız para kazanmaktan çok üniversiteyle sanayinin iş birliği yapabileceğini göstermekti" diye konuştu.

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Fabrikanın kapatılması ve şirket hisselerinin üniversiteye devredilmesi sürecine ilişkin de konuşan Eken, "2024 yılında solucan gübresi fabrikasının kapatılması ve hisselerinin tamamen üniversiteye devredilmesi kararlaştırıldı. Ticaret Odası, valilik ve belediye hisselerini devretti. Fabrikanın son durumuyla ilgili bilgi aldık. Artık ortada faaliyet gösteren bir fabrika olmadığını öğrendik. Bu beni çok üzdü. Ne hayallerle kurduğumuz iş birliğinin bugün geldiği noktaya bakın" dedi.

"Biz sadece isteyen değil, veren bir kuruluşuz"

Göreve gelmeleri halinde üniversiteyle iş birliğini yeniden güçlendireceklerini belirten Eken, kurumlar arasındaki ortak çalışmaların yöneticilerden bağımsız olarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Eken, "İnşallah göreve gelirsek üniversitemizle iş birliğini yeniden güçlendireceğiz. Bizim için önemli olan Sivas’ın gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve üniversitemizle iş dünyamızın birlikte üretmesidir. Ticaret ve Sanayi Odası olarak hangi yönetim görevde olursa olsun, Sivas’ın yararına olacak her çalışmanın yanında duracak, ortak projeler geliştirmek için üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü biz sadece isteyen değil, aynı zamanda üreten, destek veren ve üyelerinin önünü açan bir kuruluşuz" dedi.

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Ticaret ve sanayi odalarının görevlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eken, "5174 sayılı Kanun’a göre odaların temel görevi üyelerinin haklarını savunmak, yatırımcının yanında durmak ve önünü açmaktır. Bugün dijitali, bilimi ve bilişimi konuşuyoruz. Bunların yanında firmalarımızın ihtiyaçlarını ve üniversiteyle nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi de ele almalıyız. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasının çatı kuruluşudur" ifadelerini kullandı.

Şimşek’ten sektörel sorunlara çözüm çağrısı

Beyaz Liste’den Elektronik ve Bilim Hizmetleri Komitesi meclis üyesi adayı olan Sivas Şimşek Bilgisayar sahibi Muhammet Yavuz Şimşek de sektörün gelişmesi ve firmaların desteklerden daha fazla yararlanması için hazırladıkları çalışmaları anlattı. Teknofest’in bir kategorisinin Sivas’ta düzenlenmesini istediklerini belirten Şimşek, bu hedefin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Şimşek, "Bizim için meclis üyeliği yalnızca sektörümüzü temsil etmek değil, üyelerimizin taleplerini dinlemek, ilgili kurumlara taşımak ve yapılacak girişimlerin takipçisi olmaktır. Firmalarımızın büyümesini ve yeni ticaret kanallarına ulaşmasını ön planda tutuyoruz. Girişimci üyelerimizin projelerinin odamızın toplantı ve programlarında tanıtılmasını, yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle buluşturulmasını sağlayacak çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

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Başkan adayı Eken’in projeleri arasında yer alan üye destek masasına da değinen Şimşek, destek programları konusunda teknokentler, üniversiteler ve proje ofisleriyle iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Sektörde kayıt dışılığın önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Şimşek, "Bilişim firmaları içerisinde kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda 2018 döneminde çalışmalar başlatılmıştı ancak yeterince yol alamadık. Kayıt dışılığın önlenmesi için çalışmaları hızlandırmamız gerekecek. Üyelerimizin kurum ve kuruluşlarda karşılaştıkları sorunları da ilgili mevzuat çerçevesinde gündeme taşıyacak ve çözüm süreçlerinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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Şimşek, sektörün büyümesini önceleyen, üyelerin taleplerini takip eden ve Sivas ekonomisinin gelişmesine katkı sunan bir komite anlayışıyla çalışacaklarını sözlerine ekledi.