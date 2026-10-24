Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakam Avcı'ya, ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.