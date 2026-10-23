Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Türkiye'de 81 ilde bir ilk: Rota Sivas uygulaması tanıtıldı

        Türkiye'de 81 ilde bir ilk: Rota Sivas uygulaması tanıtıldı

        Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ortak çalışmaları ile geliştirilen ve Türkiye'de 81 ilde ilk olma özelliğini taşıyan uygulama "Rota Sivas" tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Türkiye'de 81 ilde bir ilk: Rota Sivas uygulaması tanıtıldı

        Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ortak çalışmaları ile geliştirilen ve Türkiye’de 81 ilde ilk olma özelliğini taşıyan uygulama "Rota Sivas" tanıtıldı.

        Sivas’ın turizm potansiyelini geliştirmek amacı ile Sivas Belediyesi ve SCÜ Turizm Fakültesi akademisyenleri tarafından ortak çalışma ile geliştirilen "Rota Sivas" uygulaması ve uygulamanın kaynağı olan Sivas turizm destinasyonu kitabı tanıtıldı. Türkiye’de ilk olarak geliştirilen ve hem yapay zeka destekli hem de Sivas’ın tüm turizm alanını içinde barındıran Sivas turizm destinasyonu kitabını kaynak olarak kullanan Rota Sivas uygulaması Sivas’ta bulunan doğal güzellikler, tarihi yapılar ve müzeler başta olmak üzere bir çok alanı içerisinde barındırıyor.

        REKLAM

        Sivas’a gelen turistlerin kolay ve rahat bir gezi turu yaşaması ve Sivas’ın turizm potansiyelinin yükselmesi için geliştirilen uygulama SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç tarafından tanıtıldı. Koç uygulamanın özelliklerinden bahsederek tüm telefonlar ile uyumlu ve güvenilir bir bilgi aracı olduğunu ifade etti.

        "Sivas’ta gelişmesi gereken konuların en başında turizm geliyor"

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun Sivas’ın turizm hedeflerini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Sivas çok tarihi bir geçmişe sahip. Biz Sivas’ı Selçuklu şehri olarak görüyoruz. Osmanlı devletini merkez olmuş bir şehir, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Cumhuriyetin kuruluşunda çok etkisi olan bir şehir, Hititlerden Roma’ya Bizans’a kadar bir çok eyalete ev sahipliği bir şehir. Sivas’ta gelişmesi gereken konuların en başında turizm geliyor. Turizm konusunda şu an Sivas, özellikle dışardan gelen hemşehrilerimizden ve ya misafirlerimizden gezenler gidecekleri zaman çok olumlu geri dönüşler ortaya koyuyor. Şehrimizi turizm konusunda istediğimiz noktaya götürmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen hocalar ile birlikte bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın önümüzde ki yıllarda da çok ciddi miktarda meyvesini alacağız. Rota Sivas uygulamasının yaklaşık 3 gündür tanıtımlarına başladık ve şu ana kadar binlerce insan uygulamayı indirmeye başladı. Turizm mastır planı hazırladık. Herkes Sivas’ın turizm konusunda bir atak yapmasını bekliyor. Rota Sivas uygulaması bu atak için çok kıymetli. Diğer şehirlerde böyle bir uygulama yok. Türkiye’de bir ilk oldu. Yeme içme mekanlarından hediyelik eşya mekanlarına kadar bütün konumlar bu uygulamada yer alacak. İlerleyen dönemde uygulamamızı İngilizce versiyonu ile Türkçe ve İngilizce olarak iki dil seçeneğine dönüştürmüş olacağız" dedi.

        REKLAM

        Sivas turizm destinasyonu kitabı yoğun ilgi gördü

        Uzun, Rota Sivas’ın kaynağının Sivas turizm destinasyonu kitabı olduğunu söyleyerek, "Turizm ile ilgili kitap çalışmamızı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli 14 akademisyen ile gerçekleştirdik. Gerçekten çok önemli bir kaynak eser oldu. Rota Sivas’a bilimsel temeller Sivas Turizm Destinasyonu kitabı tarafından oluşturuldu. İnsanlar Sivas’a geldikleri zaman arama motorundan değil, Rota Sivas’ta ki akademik çalışma ile bilgi sahibi olacaklar" diye konuştu.

        Tanıtım programının ardından 18 ayda oluşturulan Rota Sivas uygulaması tarafından kaynak olarak kullanılan Sivas turizm destinasyonu kitabı konuklara dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır
        Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır
        Sivas'ta çocuklar iklim için çözüm önerileri geliştirdi
        Sivas'ta çocuklar iklim için çözüm önerileri geliştirdi
        Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti Geçmişte ret, günümüzde sevgi göster...
        Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti Geçmişte ret, günümüzde sevgi göster...
        Sivassporlu Burak Kapacak, eski günlerine dönmek istiyor
        Sivassporlu Burak Kapacak, eski günlerine dönmek istiyor
        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek
        Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek