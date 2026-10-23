Türkiye'de 81 ilde bir ilk: Rota Sivas uygulaması tanıtıldı

Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ortak çalışmaları ile geliştirilen ve Türkiye’de 81 ilde ilk olma özelliğini taşıyan uygulama "Rota Sivas" tanıtıldı.

Sivas’ın turizm potansiyelini geliştirmek amacı ile Sivas Belediyesi ve SCÜ Turizm Fakültesi akademisyenleri tarafından ortak çalışma ile geliştirilen "Rota Sivas" uygulaması ve uygulamanın kaynağı olan Sivas turizm destinasyonu kitabı tanıtıldı. Türkiye’de ilk olarak geliştirilen ve hem yapay zeka destekli hem de Sivas’ın tüm turizm alanını içinde barındıran Sivas turizm destinasyonu kitabını kaynak olarak kullanan Rota Sivas uygulaması Sivas’ta bulunan doğal güzellikler, tarihi yapılar ve müzeler başta olmak üzere bir çok alanı içerisinde barındırıyor.

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Sivas’a gelen turistlerin kolay ve rahat bir gezi turu yaşaması ve Sivas’ın turizm potansiyelinin yükselmesi için geliştirilen uygulama SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç tarafından tanıtıldı. Koç uygulamanın özelliklerinden bahsederek tüm telefonlar ile uyumlu ve güvenilir bir bilgi aracı olduğunu ifade etti.

"Sivas’ta gelişmesi gereken konuların en başında turizm geliyor"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun Sivas’ın turizm hedeflerini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Sivas çok tarihi bir geçmişe sahip. Biz Sivas’ı Selçuklu şehri olarak görüyoruz. Osmanlı devletini merkez olmuş bir şehir, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Cumhuriyetin kuruluşunda çok etkisi olan bir şehir, Hititlerden Roma’ya Bizans’a kadar bir çok eyalete ev sahipliği bir şehir. Sivas’ta gelişmesi gereken konuların en başında turizm geliyor. Turizm konusunda şu an Sivas, özellikle dışardan gelen hemşehrilerimizden ve ya misafirlerimizden gezenler gidecekleri zaman çok olumlu geri dönüşler ortaya koyuyor. Şehrimizi turizm konusunda istediğimiz noktaya götürmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen hocalar ile birlikte bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın önümüzde ki yıllarda da çok ciddi miktarda meyvesini alacağız. Rota Sivas uygulamasının yaklaşık 3 gündür tanıtımlarına başladık ve şu ana kadar binlerce insan uygulamayı indirmeye başladı. Turizm mastır planı hazırladık. Herkes Sivas’ın turizm konusunda bir atak yapmasını bekliyor. Rota Sivas uygulaması bu atak için çok kıymetli. Diğer şehirlerde böyle bir uygulama yok. Türkiye’de bir ilk oldu. Yeme içme mekanlarından hediyelik eşya mekanlarına kadar bütün konumlar bu uygulamada yer alacak. İlerleyen dönemde uygulamamızı İngilizce versiyonu ile Türkçe ve İngilizce olarak iki dil seçeneğine dönüştürmüş olacağız" dedi.

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Sivas turizm destinasyonu kitabı yoğun ilgi gördü

Uzun, Rota Sivas’ın kaynağının Sivas turizm destinasyonu kitabı olduğunu söyleyerek, "Turizm ile ilgili kitap çalışmamızı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli 14 akademisyen ile gerçekleştirdik. Gerçekten çok önemli bir kaynak eser oldu. Rota Sivas’a bilimsel temeller Sivas Turizm Destinasyonu kitabı tarafından oluşturuldu. İnsanlar Sivas’a geldikleri zaman arama motorundan değil, Rota Sivas’ta ki akademik çalışma ile bilgi sahibi olacaklar" diye konuştu.

Tanıtım programının ardından 18 ayda oluşturulan Rota Sivas uygulaması tarafından kaynak olarak kullanılan Sivas turizm destinasyonu kitabı konuklara dağıtıldı.