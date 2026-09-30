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        Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 448 yöneticinin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevki

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, "Yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 448 yöneticinin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevki

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, "Yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi." dedi.

        Doğukan Hüseyin Otyakmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Özellikle altını çizmek isterim ki, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivasspor Kulübünde herhangi bir icrai görevim veya yetkim bulunmamaktaydı. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer almaktaydı. O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

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