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        Ulaş Kaymakamı Avcı yaşlıları ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Ulaş Kaymakamı Avcı yaşlıları ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde yaşlılara hediyeler takdim eden Avcı, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

        Yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını, devletin şefkat elinin her zaman yaşlıların üzerinde olduğunu belirten Avcı, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan çınarların her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında takibin sürdürüleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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