Ulaş Kaymakamı Avcı yaşlıları ziyaret etti
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde yaşlılara hediyeler takdim eden Avcı, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.
Yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını, devletin şefkat elinin her zaman yaşlıların üzerinde olduğunu belirten Avcı, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan çınarların her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında takibin sürdürüleceğini ifade etti.
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