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        Ulaş'ta kadınlara yönelik nakış kursu açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kadınlara yönelik nakış iğne teknikleri kursu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Ulaş'ta kadınlara yönelik nakış kursu açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kadınlara yönelik nakış iğne teknikleri kursu açtı.

        Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük ek binasında el sanatları teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş tarafından açılan kursa 14 kursiyerin katıldığını söyledi.

        Doğan, kurs bitiminde kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını ve başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti.

        Kurs öğretmeni Neslihan Karakaş ise kursiyerlere ev dekorasyonunda kullanılan örtüler ve geleneksel nakış teknikleri olan işlemeleri öğrettiklerini ifade ederek, "Kurs bitiminde sertifikalarını alan kadınlar evlerinde de çalışmalarına devam ederek ailelerine ekonomik destek sağlamış olacaklar." dedi.

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