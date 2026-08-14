Zara'da çocuk oyun evi açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk oyun evi açıldı.

Zara Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tadilatla Kızılırmak Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan ahşap bina oyun evine dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, "Çocuklarımız için teknolojik ürünlerden ve oyun aletlerinden uzak, bir arada vakit geçirebilecekleri, kaynaşabilecekleri, arkadaşlık başlarının oluşturulacağı bir oyun evi düşündük. Bugün çocuklarımızla birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Oyun evimizde kum havuzu, kaydıraklar, top havuzları, dönme dolap yer almaktadır. Çocuklar oyunlarını oynarlarken ailelere verilecek kare kod ile çocukların takibi sağlanalabilecek." diye konuştu.