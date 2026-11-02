Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Harf İnkılabı'nın tanıtımında öncü olan Tekirdağ tarihi mirasıyla gurur duyuyor

        Harf İnkılabı'nın tanıtımında öncü olan Tekirdağ tarihi mirasıyla gurur duyuyor

        Türkiye'de 1928'de kabul edilen Harf İnkılabı'nın 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk harflerini halka tanıttığı ilk kentlerden Tekirdağ, tarihi süreçte üstlendiği öncü rolün gururunu taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Harf İnkılabı'nın tanıtımında öncü olan Tekirdağ tarihi mirasıyla gurur duyuyor

        Türkiye'de 1928'de kabul edilen Harf İnkılabı'nın 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk harflerini halka tanıttığı ilk kentlerden Tekirdağ, tarihi süreçte üstlendiği öncü rolün gururunu taşıyor.

        Yetiştirdiği önemli edebiyatçılar, Rumeli ile güçlü kültürel bağları, Cumhuriyet tarihindeki yeri ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumuyla öne çıkan kent, yeni Türk alfabesinin halka tanıtılmasında önemli duraklardan biri oldu.

        Namık Kemal'in doğduğu, Yahya Kemal Beyatlı'nın milletvekilliği yaptığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte "Üç Kemaller şehri" olarak anılan Tekirdağ, Harf İnkılabı'nın tanıtımındaki öncü rolünü tarihi bir miras olarak yaşatıyor.

        REKLAM

        - Tekirdağ'da tanıtım tesadüf değil

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, AA muhabirine, Atatürk'ün Harf İnkılabı'nın tanıtımında Tekirdağ'ı tercih etmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

        Tekirdağ'ın bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaya, Büyük Önder Atatürk'ün ziyareti sırasında memurları bizzat imtihan ettiğini, vatandaşlarla görüşerek yeni harfleri öğrenme konusundaki gayretlerini gözlemlediğini anlattı.

        Kaya, kent halkının Atatürk'e gösterdiği ilgi ve yeni harfleri öğrenme konusundaki isteğinin Tekirdağ'ın Harf İnkılabı tarihindeki yerini daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

        REKLAM

        - "Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel kimliği bu tercihte etkili"

        NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu da Tekirdağ'ın tarihi, coğrafi ve kültürel özellikleri dolayısıyla Harf İnkılabı'nın tanıtımında öne çıktığını söyledi.

        Kuşoğlu, Atatürk'ün İstanbul'a yakınlığı, Rumeli insanıyla kültürel bağları ve Avrupa'ya açılan bir kapı olması dolayısıyla Tekirdağ'ı tercih etmiş olabileceğini belirten Kuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir Rumeli insanı olarak Balkanlara Türklerin ilk adımlarını attığı bu topraklar bunun için önem arz etmektedir. Bu bağlamda kendi soydaşlarını eski hemşehrilerini Makedonya, Bulgaristan, bütün Rumeli insanlarını bu şehirde bildiği, gördüğü için onların kültürü ve kendi kültürü arasında yakınlık olduğundan dolayı, aynı zamanda İstanbul'a yakınlık ve Avrupa'ya açılan bir kapı olmasından hareketle Tekirdağ'a geçtiğini düşünebiliriz."

        REKLAM

        Harf İnkılabı'nın Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olduğunu anlatan Kuşoğlu, Atatürk'ün Latin kökenli Türk harflerine geçiş düşüncesini gençlik yıllarından itibaren taşıdığını ifade etti.

        Yeni harflerin belirlenmesi amacıyla 23 Mayıs 1928'de Dil Encümeninin kurulduğunu hatırlatan Kuşoğlu, Atatürk'ün yeni alfabeyi halka tanıtmak için bizzat dersler verdiğini söyledi.

        Kuşoğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda Ağustos 1928'de gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeni harflerin halka tanıtılması sürecinin başladığını, 1 Kasım 1928'de de yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanunun yasalaştığını kaydetti.

        REKLAM

        - Harf İnkılabı'nın hatırası anıtta yaşatılıyor

        Tekirdağ'ın Harf İnkılabı tarihindeki yeri, Süleymanpaşa ilçesinin sahil kesiminde bulunan 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı ile gelecek kuşaklara aktarılıyor.

        26 Ekim 1973'te yaptırılan anıt, Atatürk'ün 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a gerçekleştirdiği ziyareti ve yeni Türk harflerini kara tahta başında uygulamalı olarak tanıttığı tarihi süreci simgeliyor.

        Atatürk'ün Başöğretmen kimliğiyle özdeşleşen anıt, kent belleğinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

        Resmi törenlerin ve anma programlarının da düzenlendiği anıt, Tekirdağ'ın Cumhuriyet tarihindeki önemli rolünü ve Harf İnkılabı'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşatmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten kurum müdürlerine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten kurum müdürlerine ziyaret
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı
        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor
        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor
        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı d...
        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı d...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş