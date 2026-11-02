Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk'ten kurum müdürlerine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten kurum müdürlerine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü ve İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten kurum müdürlerine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü ve İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Volkan İman ile GAMER Müdürlüğüne atanan Ömer Gümüş'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Daha önce İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapan Gümüş'ün GAMER Müdürlüğüne atanmasının ardından İman, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine getirildi.

        Soytürk, İman ve Gümüş'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        İl Müftülüğünü de ziyaret eden Soytürk, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile görüştü.

        REKLAM

        Soytürk, ziyarette müftülüğün din hizmetleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında Bilgiç'ten bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı
        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor
        Dr. Yağcılar: Türkiye'de yılda kişi başına 8 kilo balık tüketiliyor
        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı d...
        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı d...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ peynir helvası geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor
        Tekirdağ peynir helvası geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor