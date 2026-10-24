Hayrabolu'da kadın üretici salepte kendi tohumlarıyla üretimi büyütmeyi hedefliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki kadın üretici Nazife İlk, ayçiçeği ve buğday üretiminin öne çıktığı bölgede alternatif ürün olarak salep yetiştiriciliğine yöneldi.

Canhıdır Mahallesi'nde 700 metrekarelik alanda üretim yapan İlk, kendi tohumlarını yetiştirerek üretimin devamlılığını sağlamayı ve zamanla işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 15 yıldır hayalini kurduğu tohum yetiştiriciliğiyle son 3 yıldır aktif olarak ilgilenen İlk, üretim sürecinde Trakya’nın iklim ve toprak koşullarına uygun çeşitleri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geniş alanlara yayılmadan önce deneyim kazanmayı tercih eden üretici, uygun çeşitleri belirleyerek ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

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- Kendi tohumlarıyla üretimi sürdürmek istiyor

Salep yetiştiriciliğindeki en büyük hedefinin kendi tohumlarını üretmek olduğunu belirten İlk, elde ettiği tohumlarla yeniden ekim yaparak üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı istiyor.

İlk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim yolculuğunun sabır, emek ve azim gerektirdiğini söyledi.

Trakya Bölgesi'nin iklim ve toprak yapısına uygun çeşitleri belirlemeye çalıştığını anlatan İlk, kontrollü ve deneyime dayalı bir üretim anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Üretim faaliyetlerini büyük ölçüde kendi imkanlarıyla yürüttüğünü dile getiren İlk, eşi, komşuları ve arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti.

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Ekipman ve teknik bilgi konusunda çevresindeki insanların katkısının kendisi için değerli olduğunu kaydeden İlk, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Kadın çiftçilerin azim ve dayanışmayla tarımsal üretimde daha başarılı olabileceğine inandığını belirten İlk, hayallerin sabır, emek ve kararlılıkla gerçeğe dönüşebileceğini ifade etti.

Üretimini zamanla geliştirerek işletmesini büyütmek isteyen İlk, kendi tohumlarını yetiştirerek sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

- ⁠İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Canhıdır Mahallesi’nde salep üretimi yapan Nazife İlk’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Hayrabolu'nun tarımsal üretim potansiyeline dikkati çeken Evin, ayçiçeği ve buğdayın yanı sıra alternatif ürünlere yönelen üreticilerin çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Salep yetiştiriciliğinin bilgi, emek ve özen gerektirdiğini ifade eden Evin, üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının eğitim ve teknik destek imkanları ile hibe programları hakkında rehberlik sunulabildiğini kaydetti.

Evin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD programı kapsamında sağlanan destekler ve Bakanlığın kırsal kalkınma hibeleri konusunda üreticilere bilgi vermeye hazır olduklarını bildirdi.

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Alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için sahada destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Evin, tarımsal üretimde kadınların daha fazla yer almasının önemine değinerek Nazife İlk’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.