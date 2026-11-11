Şehit İlker Aykut'un adı Tekirdağ'da liseye verildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut'un adı, memleketi Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki liseye verildi.

Şehit İlker Aykut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun isim değişikliği ve şehit köşesinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada şehit Aykut'u rahmetle andı.

Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz da şehidin adının okulda yaşatılacağını ve hatırasının gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Şehidin eşi Duygu Aykut'un da konuşma yaptığı törende Vali Soytürk, aileye çiçek takdim etti. Ardından okulda oluşturulan şehit köşesi ziyaret edildi.

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Şehit İlker Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi'nde de mevlit programı düzenlendi. Şehidin babası Ünal Aykut'un evinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, Vali Soytürk, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.