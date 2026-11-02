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        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Seymen Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 EYY 100 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 34 PZD 942 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüse, F.Ç. yönetimindeki 34 BY 2688 plakalı kamyonet çarptı.

        Kazada servis minibüsünün sürücüsü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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