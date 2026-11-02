Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Seymen Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 EYY 100 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 34 PZD 942 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

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