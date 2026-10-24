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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti İndirim haberi mağaza girişinde izdihama neden oldu Kapılar açıldı, kalabalık mağazaya akın etti

        Tekirdağ'da indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti İndirim haberi mağaza girişinde izdihama neden oldu Kapılar açıldı, kalabalık mağazaya akın etti

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni açılan züccaciye mağazasının indirim kampanyasını duyan yüzlerce vatandaş mağazaya akın etti. Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken, çalışanlar vatandaşların taleplerine yetişmekte güçlük çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Tekirdağ'da indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti İndirim haberi mağaza girişinde izdihama neden oldu Kapılar açıldı, kalabalık mağazaya akın etti

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni açılan züccaciye mağazasının indirim kampanyasını duyan yüzlerce vatandaş mağazaya akın etti. Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken, çalışanlar vatandaşların taleplerine yetişmekte güçlük çekti.

        Süleymanpaşa ilçesinde yeni faaliyete başlayan züccaciye mağazası, düzenlediği indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzlerce kişi mağazaya yönelince giriş bölümünde büyük kalabalık oluştu. Vatandaşların aynı anda mağazaya girmek istemesiyle yaşanan yoğunluk, izdiham görüntülerini beraberinde getirdi.

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        Çalışanlar yoğunluğa yetişmekte zorlandı

        Bir anda yüzlerce kişinin mağazaya gelmesiyle çalışanlar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yoğunluğu yönetmek için yoğun çaba sarf etti. Beklediklerinden çok daha fazla vatandaşın mağazaya geldiğini belirten işletme yetkilileri, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

        Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, açılışın ardından gördükleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek yaşadıkları zorluğu anlattı.

        Beklediklerinin çok üzerinde bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalıştık. Ancak bir hatamız, kusurumuz olduysa buradan affola diyoruz. Tekirdağ halkına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların indirim kampanyasına gösterdiği ilgi, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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