Tekirdağ'da yıldırım düştü; anne ile kızı yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde boş araziye düşen yıldırım, yolda yürüyen Nurcan P.(38) ile kızı A.P.'nin (5), yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tekirdağ ve çevresinde bugün kuvvetli yağış etkili oldu. Kapaklı ilçesinin Mevlana Mahallesi Ceren Sokak yanındaki boş araziye saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada sokakta yürüyen Nurcan P ile kızı A.P., yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan anne Nurcan P., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan A.P.'nin ise taburcu edildi.