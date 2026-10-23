Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da yıldırım düştü; anne ile kızı yaralandı

        Tekirdağ'da yıldırım düştü; anne ile kızı yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde boş araziye düşen yıldırım, yolda yürüyen Nurcan P.(38) ile kızı A.P.'nin (5), yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yıldırım düştü; anne ile kızı yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde boş araziye düşen yıldırım, yolda yürüyen Nurcan P.(38) ile kızı A.P.'nin (5), yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Tekirdağ ve çevresinde bugün kuvvetli yağış etkili oldu. Kapaklı ilçesinin Mevlana Mahallesi Ceren Sokak yanındaki boş araziye saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada sokakta yürüyen Nurcan P ile kızı A.P., yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan anne Nurcan P., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan A.P.'nin ise taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı
        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada