Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Trakya'da 17 bin 250 fidan toprakla buluştu

        Trakya'da 17 bin 250 fidan toprakla buluştu

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplam 17 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Trakya'da 17 bin 250 fidan toprakla buluştu

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplam 17 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte meşe, çınar, akçaağaç ve ladin türlerinden toplam 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Güngör, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Soytürk, 15 Temmuz 2025 tarihinde bölgede yaşanan büyük orman yangınını hatırlatarak, yangınla mücadelede devletin tüm kurumları ve vatandaşların seferber olduğunu söyledi. Yangının ikinci gününde söndürüldüğünü belirten Soytürk, "Olağanüstü bir durumdu. O olağanüstü durumda el birliğiyle yangını engelledik. Bundan sonra olmaması adına yapılması gerekenler için çalışmalar yürüttük. Bunların başında da yaklaşık 90 tane köye su tankeri verdik. Bu su tankerleri sayesinde yangın çok yeniyken muhtar ve köylüler yangını engelleyebilir. Buna rağmen bir şey olursa da Orman Genel Müdürlüğümüz müdahale kapasitesini oldukça artırdı. Eskiden 23 tane gelen araç, başka yerde yangın yoksa 1015 tane gelebiliyor. Çok şükür bu sene oldukça rahat bir yıl geçirdik" dedi.

        REKLAM

        "Allah o günleri bir daha yaşatmasın"

        Fidan dikim etkinliğinin yangından etkilenen bölgede gerçekleştirilmesine dikkat çeken Vali Soytürk, "Bugün o yangının olduğu yerdeyiz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Hep beraber ağaç dikeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir daha bu bölgede yangın olmaması temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, öğrenciler ve kurum personeliyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

        REKLAM

        Öte yandan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tekirdağ'da okullara, askeri birliklere, muhtarlıklara, sağlık ocaklarına, hastanelere ve üniversiteye dikilmek üzere farklı türlerde toplam 22 bin 500 fidan dağıtıldığı bildirildi.

        Edirne'de 6 bin fidan dikildi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de düzenlenen etkinlikte, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplam 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, il genelinde bu kapsamda 2 milyon fidanın dikileceğini ifade etti. Etkinliğe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Kırklareli'nde 7 bin 250 fidan toprakla buluştu

        Kırklareli'nde ise fidan dikim etkinliği, geçtiğimiz dönemde orman yangınından etkilenen Çeşmeköy Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 6 hektarlık alana 6 bin fidan dikildi. Ayrıca "Kırklareli Yaşayan Çınarlar Ormanı" kapsamında bin 250 sahilçamı fidanı daha toprakla buluşturuldu. Böylece Kırklareli'ndeki etkinliklerde dikilen toplam fidan sayısı 7 bin 250 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Şehit İlker Aykut'un adı Tekirdağ'da liseye verildi
        Şehit İlker Aykut'un adı Tekirdağ'da liseye verildi
        Başkan Yüceer'in istifası sonrası Yeni Parti ve CHP'li üyeler meclis toplan...
        Başkan Yüceer'in istifası sonrası Yeni Parti ve CHP'li üyeler meclis toplan...
        Tekirdağ Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti üyeleri salonu boşalttı,...
        Tekirdağ Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti üyeleri salonu boşalttı,...
        Hayrabolu'da özel eğitim öğrencileri geleceğe nefes oldu
        Hayrabolu'da özel eğitim öğrencileri geleceğe nefes oldu
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı ertelendi
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı ertelendi
        Trakya'da tarımda iklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliği
        Trakya'da tarımda iklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliği