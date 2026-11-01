'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fon olayı sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir tavır koyduğunu belirterek, "Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltıya AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti İl Başkanı Adem Dizer de katıldı.

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TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, fon olaylarıyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Beyazıt, "Elbette ki bir yönetim esnasında bazı uygulamalarda eksikler, yanlışlar veya hata edenler olacaktır. Kasıtlı veya ihmalinden, kusurundan dolayı bu tür durumlar yaşanabilir. Fon olayı ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız net bir tavır koymuştur. Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Bu kapsamda adli, idari ve yasal süreçler eş zamanlı olarak başlatılmıştır" diye konuştu.

Süreçte yürütülen hukuki ve idari adımlara değinen Beyazıt, "Öncelikle Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma ve takibatlar başlatılmıştır. İdari ve disiplin boyutunda ise en yüksek denetim organı olan Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş, ilgili tüm kurum ve şirketlerde teftiş süreçleri başlamıştır. Ayrıca mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi amacıyla fon kurulu oluşturulmuştur. Manipülasyona karışmamış ancak zarara uğramış küçük yatırımcıların korunmasına yönelik yasal düzenleme adımları atılmıştır" dedi.

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'İŞLEMLER BAŞLATILDI'

Beyazıt, bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını vurgulayarak, "Sizlere temin ederek söylüyorum; asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Ödemeler tamamen bu süreçte manipülasyon yapan kişilerin varlıkları ve paraları üzerinden gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık veya ihmal şüphesi bulunan herkesle ilgili işlemler başlatılmıştır. Nitekim SPK'da görev değişimleri yapılmış, Borsa İstanbul ile ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır. Adımız AK Parti'dir; anlayışımız milletin yanında yer almaktır. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" diye konuştu.