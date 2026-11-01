Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri 'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'

        'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fon olayı sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir tavır koyduğunu belirterek, "Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fon olayı sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir tavır koyduğunu belirterek, "Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltıya AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti İl Başkanı Adem Dizer de katıldı.

        REKLAM

        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, fon olaylarıyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Beyazıt, "Elbette ki bir yönetim esnasında bazı uygulamalarda eksikler, yanlışlar veya hata edenler olacaktır. Kasıtlı veya ihmalinden, kusurundan dolayı bu tür durumlar yaşanabilir. Fon olayı ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız net bir tavır koymuştur. Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Bu kapsamda adli, idari ve yasal süreçler eş zamanlı olarak başlatılmıştır" diye konuştu.

        Süreçte yürütülen hukuki ve idari adımlara değinen Beyazıt, "Öncelikle Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma ve takibatlar başlatılmıştır. İdari ve disiplin boyutunda ise en yüksek denetim organı olan Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş, ilgili tüm kurum ve şirketlerde teftiş süreçleri başlamıştır. Ayrıca mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi amacıyla fon kurulu oluşturulmuştur. Manipülasyona karışmamış ancak zarara uğramış küçük yatırımcıların korunmasına yönelik yasal düzenleme adımları atılmıştır" dedi.

        REKLAM

        'İŞLEMLER BAŞLATILDI'

        Beyazıt, bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını vurgulayarak, "Sizlere temin ederek söylüyorum; asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Ödemeler tamamen bu süreçte manipülasyon yapan kişilerin varlıkları ve paraları üzerinden gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık veya ihmal şüphesi bulunan herkesle ilgili işlemler başlatılmıştır. Nitekim SPK'da görev değişimleri yapılmış, Borsa İstanbul ile ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır. Adımız AK Parti'dir; anlayışımız milletin yanında yer almaktır. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitme...
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitme...
        Banyo kazanından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Banyo kazanından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğu...
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğu...
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmı...
        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmı...
        Tokat'ta trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza
        Tokat'ta trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza