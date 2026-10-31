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        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Tokat'ta babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini bir sitenin havuzunun altına gömdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Tokat'ta babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini bir sitenin havuzunun altına gömdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Babası Zihni Cankurtaran'ı öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cankurtaran (50) hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşadığı, bundan dolayı oğlu Mustafa Cankurtaran'a Türkiye'deki işlerini ve mal varlıklarını yönetmesi için noterden vekaletname verdiği belirtildi.

        İddianamede, geçen yıl ağustosta Türkiye'ye gelen Zihni Cankurtaran'ın, mal varlıklarının oğlu tarafından izinsiz satıldığını öğrenmesi üzerine Mustafa Cankurtaran ile tartıştığı, tartışmanın ardından da Mustafa Cankurtaran'ın babasının başına baltayla vurarak onu öldürdüğü belirtildi.

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        Mustafa Cankurtaran'ın, babasının cesedini kendi iş yerinin arka tarafında bulunan sitenin kadın havuzunun alt bölümündeki tahliye tüneline taşıdığı, koku yapmaması amacıyla üzerini kireç ve toprakla kapattığı anlatılan iddianamede, babasına yönelik kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Mustafa Cankurtaran'ın Tokat Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde suçunu itiraf ettiği vurgulandı.

        İddianamede, Mustafa Cankurtaran'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından Mustafa Cankurtaran'ın yargılanması sürüyor.

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        - Olay

        Kentte lokanta işleten Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alamayan yurt dışında yaşayan kızı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Zihni Cankurtaran'ın oğlu Mustafa Cankurtaran'ı gözaltına almıştı.

        Mustafa Cankurtaran, emniyette babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta Mustafa Cankurtaran'ın gösterdiği yerde babasının cesedini bulmuştu. Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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