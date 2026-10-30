Kelkit Çayı'nda adacığa bırakılan araç debinin yükselmesiyle sular altında kaldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin aracı, suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı'nın içerisinde kaldı.
Giriş: 30.10.2026 - 20:45 Güncelleme:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişinin aracı, suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı'nın içerisinde kaldı.
Kelkit Çayı'na balık tutmak için giden 4 kişi, hafif ticari araçlarını adacığa park etti.
Debinin aniden yükselmesi sonucu araç su altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hafif ticari araç kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.
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