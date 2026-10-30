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        Tokat'ta öğrenci servisine saldırı

        Tokat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı iddia edildi. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Tokat'ta öğrenci servisine saldırı

        Tokat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı iddia edildi. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, kent merkezi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Yaşananlar, minibüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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