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        Tokat polisinden Cumhuriyetin 103 yılına özel yapay zekâ destekli klip

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yapay zekâ destekli video hazırladı. Kentin tarihi mekânlarında farklı dönemlerin polis üniformalarının canlandırıldığı video, Türk bayrağının öpülerek alna konulduğu sahnelerle tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Tokat polisinden Cumhuriyetin 103 yılına özel yapay zekâ destekli klip

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yapay zekâ destekli video hazırladı. Kentin tarihi mekânlarında farklı dönemlerin polis üniformalarının canlandırıldığı video, Türk bayrağının öpülerek alna konulduğu sahnelerle tamamlandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan videoda, 1923 yılından başlayarak 1938, 1964, 1981 ve 2026 yıllarına uzanan bir zaman yolculuğu işlendi. Taşhan, Tokat Kalesi, Hıdırlık Köprüsü ve Gökmedrese gibi kentin simge mekânlarının yer aldığı görüntülerde, farklı dönemlere ait üniformalarıyla polis memurları canlandırıldı. Her dönemi anlatan sahnede polislerin ellerinde sandık taşıdığı görüldü. Geçmişten günümüze taşınan sandık üzerinden dönemler arasında bağ kurulan videonun finalinde, Emniyet Teşkilatının farklı birimlerini temsil eden üniformalı polislere yer verildi. Video, kent merkezindeki Gıj Gıj Tepesinde sandıktan çıkarılan Türk bayrağının polisler tarafından öpülerek alınlarına konulduğu sahnelerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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