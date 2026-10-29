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        Turhal Belediyesi Konservatuvarı ikinci yılını konserle kutladı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, belediye konservatuvarının kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerin sahne aldığı konser düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 08:30 Güncelleme:
        Turhal Belediyesi Konservatuvarı ikinci yılını konserle kutladı

        Tokat’ın Turhal ilçesinde, belediye konservatuvarının kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerin sahne aldığı konser düzenlendi.

        Turhal Belediyesi tarafından 28 Ekim 2024 yılında hizmete açılan konservatuvarın ikinci kuruluş yıl dönümü, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kutlandı. Programa Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kuruluşundan bu yana 12 farklı branşta müzik eğitimi verilen konservatuvarın öğrencileri, yıl dönümüne özel hazırladıkları eserleri seslendirdi. Bağlama, piyano, keman, ritim, davul, elektro gitar ve klarnet gibi enstrümanlarla sahne alan öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış aldı. Programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, konservatuvarda iki yılda 3 bin kişinin eğitim aldığını belirtti. Ural, "Bugün burada öğrencilerimizin büyük bir heyecanına ortak oluyoruz. Sahnelenen bu gösterinin arkasında iki yıllık çok ciddi bir emek var. Hizmete açtığımız günden bugüne kadar 7’den 77’ye tam 3 bin vatandaşımız konservatuvarımızdan eğitim aldı. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz konserle ilk senemizi taçlandırmıştık. Bu sene de bu gururu ve heyecanı hep beraber yaşıyoruz" dedi. Konserin ardından Ural, eğitmenlere teşekkür ederek Turhal Belediyesi Kadın Kooperatifinin seralarında yetiştirilen güllerden takdim etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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