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        Emekli astsubay 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Emekli astsubay 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor.

        Erdoğan, AA muhabirine, 26 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olduğunu söyledi.

        Emekli olduktan sonra memleketi Zile'ye yerleştiğini belirten Erdoğan, "İzmir'de görev yaptığım 2006 yılında su kabağından süs eşyası yapmaya hobi olarak başladım. Kabağı şu an kendim yetiştiriyorum. İlk yıllarda imkanlar daha kısıtlıydı. Bugünkü gibi malzemelere ulaşmak kolay değildi." ifadesini kullandı.

        Su kabağında simetri ya da serbest çalışma yapıldığını anlatan Erdoğan, "Simetri çalışması en zor olanıdır. Mesela bir fayans yaparsın, son kısma gelirsiniz, fayansı kesersiniz. Simetride çok ölçü yapmanız lazım. İşlenmesi tamamen hayalinize bağlı bir şey. İnceltme, kesim teknikleri vardır. Ticari boyuttan ziyade hobi amaçlı sanatsal olarak seviyorum su kabağı işlemeciliğini. İnsanın ruhunu dinlendiriyor." diye konuştu.

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        Su kabağını kendisinin ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Mart ayında dikip kasım ayı gibi hasat ediyorum. Uygun şartlarda kurutmaya bırakmamız lazım. Hasattan sonraki ortama bağlı. Su kabağının büyüklüğüne bağlı. Kurutmanın 6 ayı bulduğu da 1 yılı bulduğu da oluyor. Su kabağını askıda yetiştiriyoruz. Yerde yetişen su kabağı sağlıklı olmuyor. Onun için dalda, asma teller üzerinde yetiştiriyoruz. Uygun şartlarda kurutamazsanız sıcak bir ortamsa büzüşür ve çürür su kabakları."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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