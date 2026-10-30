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        Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu suyun içinde kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu suyun içinde kaldı.

        Amasya'nın Taşova ilçesinden Mustafa Kılıç ve üç arkadaşı, balık tutmak için Erbaa ilçesine gitti. Otomobillerini Kelkit Çayı'ndaki adaya park eden arkadaşlar, balık tutmak için suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle park halindeki otomobil su içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

        Balık tutmak için Taşova'dan geldiklerini belirten Mustafa Kılıç, "Su aniden çoğaldı. Arabamız orada kaldı. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Bir şekilde kurtaracağız. Otomobili bıraktığım yer yol değil, adaydı. Su bir anda çoğaldı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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