Tokat'ta Garnizon Şehitliği'ndeki kabirlerin temizlik ve bakımları yapıldı

Tokat Belediyesi ekipleri, Garnizon Şehitliği'ndeki kabirlerin temizlik ve bakım işlemlerini yaptı, kabirlerde bulunan şehit fotoğrafları da yenilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ebedî istirahatgâhlarına yakışır bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tokat Garnizon Şehitliği'nde bulunan tüm şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kabirlerin genel bakımları yapıldı, yıpranan ve yenilenmesi gereken şehit fotoğrafları yenilendi.

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin kabirlerinin temiz, bakımlı ve kendilerine yakışır bir şekilde muhafaza edilmesi için çalışmalarımızı aralıklarla sürdürüyoruz. Tokat Belediyesi olarak, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve vatandaşlarımızın manevi değerlerine sahip çıkan hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için can veren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."