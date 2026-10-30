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        Tokat'ta şehitlerin kabirleri bakımdan geçirildi

        Tokat Belediyesi tarafından Erenler Şehitliği'nde yürütülen temizlik, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Tokat'ta şehitlerin kabirleri bakımdan geçirildi

        Tokat Belediyesi tarafından Erenler Şehitliği'nde yürütülen temizlik, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Erenler Şehitliği'ndeki tüm şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kabirlerde bulunan yıpranmış şehit fotoğrafları da yenilendi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kabirlerin temiz ve bakımlı tutulması için belirli aralıklarla çalışma yürüttüklerini ifade eden Yazıcıoğlu, "Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan vatanımıza ve aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

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        Cumhuriyet Bayramı öncesinde şehitlikteki kapsamlı bakım çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Yazıcıoğlu, şehitlerin hatıralarını yaşatmaya yönelik hizmetleri sürdüreceklerini belirterek, tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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