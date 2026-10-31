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        Tokat'ta yapılan kışlık yiyecekler İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıkl yiyecekler, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Tokat'ta yapılan kışlık yiyecekler İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıkl yiyecekler, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

        İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

        Kışlık gıdalarla yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

        Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada,

        "Bu hareket, Anadolu insanının paylaşma ruhunun en somut örneğidir. İstanbul’daki hemşerilerimizin memleket kokan, katkısız ürünlerle kışa girmesini sağlarken, Başçiftlik’teki yerel üreticimize ve ekonomimize de can suyu oluyoruz. Gelenekselleşen bu göç, her yıl büyüyerek devam edecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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