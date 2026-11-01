Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir"

        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir"

        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin, mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını belirterek, "Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitmeyecektir"

        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin, mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını belirterek, "Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir" dedi.

        Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, fonlarla ilgili manipülasyon ve dolandırıcılık iddiaları ile yatırımcıların zararlarının giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Yönetim süreçlerinde eksikliklerin, yanlışların ve görevini kötüye kullanan kişilerin olabileceğini ifade eden Beyazıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren net bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Olayın üzerinin örtülmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Beyazıt, adli ve idari süreçlerin başlatıldığını kaydetti.

        REKLAM

        Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirten Beyazıt, Devlet Denetleme Kurulunun da ilgili kamu kurumları ve şirketlere yönelik incelemelere başladığını ifade etti. Beyazıt, mağdur yatırımcıların haklarının korunması amacıyla ayrıca çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

        "Ödemeler manipülasyon yapanların paralarıyla yapılacak"

        Manipülasyona karışmayan küçük yatırımcıların zararlarının giderilmesi için yasal düzenleme yönünde adım atıldığını söyleyen Beyazıt, ödemelerin kaynağına ilişkin şunları kaydetti:

        "Ama şunu size temin ederek söylüyorum, asla ve asla devletten herhangi bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir. Tamamen fon olayındaki insanların, bu manipülasyon yapanların paralarıyla bunların iadesi, ödemeleri yapılacaktır."

        REKLAM

        Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve ilgili diğer kurumlarda görevini kötüye kullanan ya da ihmalde bulunan kişiler olması halinde bunlara yönelik işlemlerin de yürütüleceğini belirten Beyazıt, sorumluların kimliğine bakılmaksızın gereğinin yapılacağını söyledi.

        "Kim yaparsa yapsın gereği yapılacaktır"

        AK Parti'nin vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Eğer burada fonlar kanalıyla birtakım manipülasyonlar yapılmışsa ki yapıldığını görüyoruz, dolandırıcılık yapılmışsa bunlarla ilgili her türlü cezai işlem, kim yaparsa yapsın, bunlarla ilgili gereği yapılacaktır" diye konuştu.

        Vatandaşlardan gelen uyarı ve değerlendirmeleri önemsediklerini de ifade eden Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında bu konuya dikkati çektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Banyo kazanından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Banyo kazanından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğu...
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğu...
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmı...
        Babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen sanık hakkında ağırlaştırılmı...
        Tokat'ta trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza
        Tokat'ta trafikteki tartışmada aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza
        Tokat'ta yapılan kışlık yiyecekler İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi
        Tokat'ta yapılan kışlık yiyecekler İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi